"У кожного українця головна мрія – зупинити війну": емоційна пресконференція Зінченка – відео

Гравець збірної України Олександр Зінченко дав пресконференцію напередодні важливого матчу проти Шотландії. Футболіст не стримав емоцій, коли відповідав на одне із запитань.

Зінченко: Ми намагатимемося зробити українців щасливими

Журналістка запитала в Олександра про майбутній матч з шотландцями. Олександр не зміг стримати сліз під час своїх слів про війну.

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"У кожного з українців є головна мрія – зупинити війну. Я розмовляв з багатьма людьми з різних країн. Я розмовляв з українськими дітьми, вони нічого не розуміють, але кажуть одне: "Я мрію про те, щоб війна закінчилася".

Але якщо говорити про футбол, то у нас теж є своя мрія – поїхати на чемпіонат світу та подарувати ці емоції українцям в цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують.

Не у багатьох українців буде можливість відвідати завтрашній матч, але ми відчуємо їхню підтримку. Можна багато говорити, але ми повинні зробити це на полі. Ми намагатимемося зробити українців щасливими", – емоційно сказав Зінченко.

Зворушливе відео з пресконференції

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