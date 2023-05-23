Поки Тлумак мовчить: капітан Карпати попросив вибачення у фанатів за провальну гру
Джерело:офіційний сайт Карпат
У понеділок, 22 травня, львівські Карпати зіграли у Черкаса проти ЛНЗ. У передостанньому турі Першої ліги України команді Андрія Тлумака "кров з носа" потрібні були 3 очки, але команда зганьбила честь клубу на футбольному полі.
ЛНЗ був прямим конкурентом Карпат за потрапляння у стикові матчі за вихід в УПЛ. Але вже з перших хвилин стало зрозуміло, хто буде фаворитом цього протистояння, і це були аж ніяк не львів'яни. Господарі поля створили значно більше моментів. Натомість гра команди Андрія Тлумака грала у гру "хто вище б'є, той краще грає". Але ця методика виглядала жалюгідно.
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У другому таймі ЛНЗ подвоїв перевагу 2:0. Однак після другого голу господарів прокинулись гості зі Львова. Артур Рябов скоротив відставання до 2:1.
Далі у грі було необов'язкове вилучення захисника Приймака. Владислав прекрасно знав, що висить на жовтій картці, але грубо сфолив та отримав друге попередження, яке привело до вилучення. Карпати залишились у меншості, чим скористали господарі. ЛНЗ забив ще два рази та довів рахунок до розгромного 4:1.
Бездарна гра від "левів", які більше у тому матчі нагадували "левенят". Після матчу фанати Карпат кинулись коментувати поєдинок у клубних соцмережах. Одиниці були, які підтримали команду, яка фактично втратила шанси на вихід у стикові матчі, але така гра негідна бути в УПЛ. На жаль, більшість уболівальників добряче "проїхались" по команді, але більше уваги приділили головному тренеру Карпат Тлумаку, якому вказують йти у відставку негайно.
Кожанов: Ми не до кінця налаштувались на цю гру
Капітан львівського клубу поділився враженнями від гри проти ЛНЗ.
"Важко зараз щось говорити. Напевно, найважливіший наш матч, а ми не зіграли так, як потрібно було. Вилучення не зламало нашу гру, але десь вплинуло на хід поєдинку. Наш забитий м’яч додав нам впевненості, однак ми пропустили багато м’ячів і зробили чимало помилок, тому такий результат", – розповів капітан команди.
Кожанов від команди звернувся до розчарованих львівських уболівальників та попросив вибачення. Денис сам не розуміє, що сталось із командою у фінальній боротьбі за УПЛ.
Насамперед хочу вибачитись перед нашими вболівальниками. Ми провели два різні весняні кола. Якщо першу частину чемпіонської групи ми зіграли добре, то я не можу сказати, що трапилось у другій частині. Ми будемо розбиратися в цьому. Що стосується вболівальників, то я прошу пробачення у них. Напевно, ми не до кінця налаштувались на цю гру,
– заявив Кожанов.
Цікаво, що якраз до Кожанова немає жодних претензій. Денис у свої 35 років показав більшу жагу до перемоги та старанність, аніж більша частина Карпат. Особливо, це стосується молодих гравців. Схоже, що Кожанов був одним із небагатьох, хто у наступному сезоні-2023/2024 хотів пограти в УПЛ, адже кар'єра Дениса потрохи підходить до свого логічного закінчення.
Підопічні Андрія Тлумака програють вже у другому поєдинку поспіль. Попереду в останньому турі на "левів" очікує домашня гра проти Оболоні (27 травня).
У Карпат залишаються мізерні математичні шанси на УПЛ. Схоже, що "леви" продовжать свої виступи у Першій лізі України, а в команді можуть бути великі зміни у складі.
Результати матчів Карпат у плей-офф Першої ліги України
- Карпати – Кремінь 2:0
- Металург Запоріжжя – Карпати 0:1
- Карпати – ЛНЗ 1:1
- Оболонь – Карпати 1:2
- Кремінь – Карпати 1:1
- Карпати – Металург Запоріжжя 0:1
- ЛНЗ – Карпати 4:1
- Карпати – Оболонь ?:?