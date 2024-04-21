Фантастична розв'язка: Ковентрі ледь не вибив МЮ з Кубка Англії, відігравши три м'ячі

У неділю, 21 квітня, відбувся другий півфінал Кубка Англії, в якому Ковентрі зустрічався з Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" мали велику перевагу в рахунку, але дивом врятувалися від поразки.

Ковентрі – Манчестер Юнайтед 3:3 (пен. 2:4)

Голи: Сіммс, 71, О'Хар, 79, Райт, 90+5 – Мактоміней, 23, Магуайр, 45+1, Бруну Фернандеш, 58

Неймовірний за емоціями матч подарували вболівальникам півфіналісти Кубка Англії. Представник Чемпіоншипу Ковентрі був за крок від сенсації, пише 24 Канал.

Читайте також Манчестер Сіті не пустив Челсі у фінал Кубка Англії: партнер Мудрика епічно зганьбився – відео

Божевілля на "Вемблі"

Суперники зустрічалися на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Вже в першому таймі підопічні тен Хага зробили комфортну різницю в рахунку.

На 23-й хвилині матчу Мактоміней забив перший гол у ворота Ковентрі після пасу Діогу Далота. Перед самим свистком на перерву Магуайр головою замкнув передачу з кутового та довів перевагу до 2:0.

На початку другого тайму Бруну Фернандеш зробив рахунок розгромним. Здавалося, що гру зроблено. Проте іншої думки були гравці Ковентрі.

Представник другого дивізіону зумів відігратися за 20 хвилин. Голи забивали: Сіммс (71), О'Хар (79) та Хаджі Райт, який зрівняв рахунок на 5-й компенсованій хвилині.

Ковентрі міг святкувати перемогу за підсумком матчу, але наприкінці другого овертайму суддя не зарахував гол через офсайд.

Фіналіста Кубка Англії визначила серія пенальті. Футбольна фортуна посміхнулася "червоним дияволам", які були точніші у пробитті одинадцятиметрових.

Таким чином, у фіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед зіграє проти Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться 25 травня на "Вемблі".

Відеоогляд матчу Ковентрі – Манчестер Юнайтед