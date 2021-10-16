Коваленко визнаний найкращим гравцем Спеції у матчі Серії А
16 жовтня 2021 , 19:51Читать новость на русском
Джерело:WhoScored
Український легіонер Спеції Віктор Коваленко став найкращим гравцем своєї команди в матчі 8-го туру чемпіонату Італії проти Салернітани (2:1) за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.
Українець, який записав до свого активу гол і результативну передачу, отримав оцінку 7.92. Це найкращий показник у команді.
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У складі суперників найвищу оцінку отримав нападник Сімеон Нванкво (8.27).
Спеція – Салернітана: оцінки WhoScored
Що відомо про Коваленка
- Це була перша результативна передача та перший гол Коваленка у складі Спеції, де він виступає на правах оренди з Аталанти.
- 25-річний хавбек пропустив останні два поєдинки Спеції через м'язеве пошкодження.