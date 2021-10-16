Коваленко визнаний найкращим гравцем Спеції у матчі Серії А

Український легіонер Спеції Віктор Коваленко став найкращим гравцем своєї команди в матчі 8-го туру чемпіонату Італії проти Салернітани (2:1) за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

Українець, який записав до свого активу гол і результативну передачу, отримав оцінку 7.92. Це найкращий показник у команді.

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У складі суперників найвищу оцінку отримав нападник Сімеон Нванкво (8.27).

Спеція – Салернітана: оцінки WhoScored

Що відомо про Коваленка