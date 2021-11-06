Коваленко віддав переможний результативний пас за Спецію – команда покинула зону вильоту: відео

Українець Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі Спеції на матч чемпіонату Італії. І саме він віддав результативний пас, а цей гол приніс перемогу його команді.

Коваленко відзначився результативним пасом на Сала, який забив гол на 58-й хвилині. Цей гол став єдиним у матчі. Хоча у першому таймі команди обмінялися небезпечними ударами, коли м'яч влучив у каркас воріт.

Ця перемога дозволила Спеції набрати 11 очок та покинути зону вильоту.

Для Коваленка це другий результативний пас в матчах чемпіонату Італії. Вперше він вдало асистував у матчі проти Салернітани, забивши й перший свій гол за Спецію в цьому матчі.

Як це було Вистрілив з гармати: Коваленко дебютним голом приніс Спеції перемогу – відео

Нагадаємо, Коваленко отримав виклик до збірної України на матчі в листопаді.