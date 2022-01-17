Коваленко приніс перемогу Спеції над Міланом завдяки голу на 90+5 хвилині: відео

Український півзахисник Віктор Коваленко став причетним до перемоги своєї команди над Міланом на виїзді. Саме його дії вже компенсований арбітром час і принесли перемогу Спеції.

Коваленко у цьому матчі вийшов на заміну на 80-й хвилині. На той час рахунок був 1:1.

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Ще у першому таймі Мілан вийшов вперед завдяки голу Леау на 45+1 хвилині. Хоча за хвилину до того Ернандес не забив гол з пенальті.

Спеції вдалося зрівняти рахунок на 64-й хвилині зусиллям Агуделло.

А вже у компенсований арбітром час Спеція вирвала перемогу. Коваленко підхопив м'яч після того, як йому його проштовхнув партнера. А після цього в дотик перевів його на протилежний фланг на Г'ясі. Нападник обробив м'яч, після чого пробив повз воротаря. І приніс перемогу Спеції.

Завдяки цій перемозі Спеція відірвалася від зони вильоту.

Для Коваленка це вже третій результативний пас за Спецію в цьому сезоні. Також в його активі один гол за команду.

Відео пасу Коваленка