Перервала чорну смугу: Костюк пробилася у друге коло турніру в Сан-Дієго – відео

Марта Костюк зіграла свій перший матч на турнірі WTA 500 в Сан-Дієго. Суперницею українки була 24-та ракетка світу – Магда Лінетт.

Магда Лінетт (Польща) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (2:6, 6:7)

Марта Костюк у першому колі турніру в Сан-Дієго змогла перервати серію поразок, яка нараховувала 4 зустрічі. Українка у двох сетах переграла другу ракетку Польщі, з якою раніше вона не зустрічалася, пише 24 Канал.

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Перший сет Марта взяла впевнено за рахунком, проте все складалося не так просто у геймах. Українська тенісистка на перших своїх двох подачах дозволяла суперниці дійти до брейк-поінтів, але захищала у результаті подачу, сама ж при цьому зробила брейк на першій подачі польки. Після рахунку 3:0 суперниці взяли по 2 гейми на своїх подачах, а наприкінці Марта зробила ще один брейк, у результаті 6:2 на користь Костюк.

Другий сет був набагато більш інтригуючим. Марта весь час була в ролі наздоганяючої. Зі старту Магда зробила брейк та повела 2:0, українка одразу відповіла своїми 2 переможними геймами, після чого ситуація знову повторилася. За рахунку 4:4 Костюк вдалося вперше у сеті вийти вперед, взявши подачу "під нуль". Далі Лінетт впевнено взяла свою подачу й зробила брейк, але не змогла подати на сет. Усе вирішувалося на тай-брейку, де Марта була успішнішою.

Усього тенісистки провели на корті рівно дві години. Костюк не зробила жодного ейса при 4 подвійних помилках, реалізувала 5 із 7 брейк-поінтів і виграла 7 із 10 геймів на своїй подачі.

Таким чином, Марта змогла здобути свою першу перемогу у 5 матчах та зіграє у другому колі проти 20-ї ракетки світу – Беатріс Аддад Майї, раніше суперниці не зустрачалися.

. Також Україну в основній сітці на турнірі в Сан-Дієго представляє Ангеліна Калініна. У своєму першому матчі вона перемогла експершу ракетку світу Кароліну Плішкову та зіграє проти Барбори Крейчикової. Обидва матчі українські тенісистки проведуть у ніч із 13 на 14 вересня.

Дивіться відеоогляд матчу Магда Лінетт – Марта Костюк