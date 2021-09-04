Костюк та Ястремська вслід з Світоліною пробилися в 1/8 фіналу US Open

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк вийшли до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США у парному розряді. Наші дівчата у матчі 1/16 здолали представниць Сербії Олександру Круніч та Ніну Стоянович.

Марта Костюк/Даяна Ястремська – Олександра Круніч/Ніна Стоянович 6:4, 4:6, 6:4

Зустріч тривала 2 години. Українки 6 раз подали навиліт, допустили 9 подвійних помилок і реалізували 6/15 брейк-поінтів.

До слова Світоліна декласувала другу ракетку Росії та вийшла в 1/8 фіналу US Open

За чвертьфінал Костюк та Ястремська поборються з переможницями матчу Мартіч/Роджерс – Дабровскі/Стефані (5 сіяні).

Інша українська тенісистка – Ангеліна Калініна, яка виступає в парі з чешкою Ренатою Ворачовой, вибула з Відкритого чемпіонату США. У матчі другого кола US Open в парному розряді українсько-чеський дует поступився сестрам з Австралії Анастасії і Аріні Родіоновим з рахунком 6:4, 3:6, 4:6.

Ястремська також перемогла у міксті

Даяна Ястремська також здобула перемогу в матчі першого кола в міксті. Українка виступає на US Open 2021 парі з Максом Перселлом з Австралії. Їх опонентами були Саня Мірза з Індії і американець Раджив Рам.

Матч тривав трохи більше однієї години і завершився на супертайбрейку на користь дуету з України та Австралії. Їх суперниками в наступному матчі будуть Габріела Дабровскі (Канада) і Маркус Даніелл (Нова Зеландія).