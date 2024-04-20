Фантастичний результат: Костюк обіграла чемпіонку Вімблдону та вийшла у фінал турніру WTA
Українська тенісистка Марта Костюк демонструє неймовірну форму на турнірі в Штутгарті. Киянка перемогла вже третю тенісистку з топ-10 світового рейтингу.
Марта Костюк (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія, 6) 2:0 (7:6, 6:2)
Суперницею Марти Костюк у півфіналі ґрунтового турніру WTA 500 у Штутгарті була восьма ракетка світу Маркета Вондроушова. До цього тенісистки зустрічалися лише одного разу, пише 24 Канал.
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Костюк запалює в Штутгарті
Торік Костюк та Вондроушова зустрічалися в рамках розіграшу Кубка Біллі Джин Кінг. Тоді українська тенісистка зазнала поразки.
Повноцінний реванш киянка здобула на турнірі в Штутгарті. У першому сеті Марта вела в рахунку 5:1. Проте потім віддала ініціативу. На тай-брейку українка повернула впевненість та забрала сет – 7:6.
У другій партії Марта знову впевнено вела 5:1 і зуміла довести сет до перемоги 6:2. Матч тривав одну годину та 36 хвилин.
Марта вперше у своїй кар'єрі здолала третю суперницю з топ-10. Костюк зіграє у третьому фіналі турніру WTA за кар'єру і в другому у 2024 році.
У фіналі змагань Костюк зустрінеться з четвертою ракетки світу Єленою Рибакіною з Казахстану.
Відеоогляд матчу Костюк – Вондроушова
Феєричний виступ Костюк в Штутгарті
- У першому колі Марта Костюк у 3-годинному матчі перемогла німкеню Лауру Зігемунд.
- У 1/8 фіналі українка грала проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен, яку перемогла за підсумком трьох сетів.
- Сенсацією завершився чвертьфінал, у якому Костюк вибила другу представницю топ-10 рейтингу WTA Коко Гауфф.