"Лівий коронний – правий похоронний": Костюк курйозно збила кепку з голови суперниці – відео

Марта Костюк із перемоги стартувала у парному розряді турніру WTA 1000 у Монреалі (Канада). Українська тенісистка відзначилась не лише грою, а й епічним моментом під час гри.

На турніру у Монреалі українська тенісистка грає у парному розряді із китаянкою Чжан Шуай. В 1/16 фіналу українсько-китайська пара зустрілась проти дуету китаянки Сюй Іфань та словацької тенісистки Терези Міхалкової.

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Епічний момент, який розрядив атмосферу

Поєдинок закінчився у двох сетах на користь тандему Костюк – 6:3, 6:4.

Зустріч запам'яталась епічним моментом, який створила українка. Марта приймала подачу Міхалкової, перебила м'яч через сітку, але прямо у голову суперниці Іфань. Костюк знесла кепку із голови китаянки.

Марта одразу ж підійшла до сітки, аби перепросити у суперниці, адже не хотіла такого влучання. Українська тенісистка ледь стрималась, аби не розсміятись. Ось це витримка від Костюк.

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Цей епізод лише викликав посмішку на обличчі Іфань та інших учасниць матчу. Китаянка підійняла та одягнула кепку, після чого Міхалкова переподала свою подачу.

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин. Костюк у парі з Шуай крокує далі у парному розряді турніру у Монреалі.

У наступному раунді на українсько-китайський дует очікує гра проти пари Елізе Мертенс (Бельгія) – Сторм Хантер (Австралія). Їх зустріч відбудеться у Канаді 9 серпня.

8 серпня Костюк ще й розпочне для себе змагання в одиночному розряді. Марта зіграє проти представниці Китаю Цінь Вень Чжен. Орієнтовний початок матчу о 20:00 (за Києвом). Перед тим о 18:00 свій поєдинок повинна розпочати перша ракетка України Еліна Світоліна.