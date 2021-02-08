Костюк вдруге програла росіянці Кудерметовій, завершивши виступи на Australian Open: відео

18-річна українська тенісистка Марта Костюк 8 лютого зустрілась з росіянкою Веронікою Кудерметовою у рамках Australian Open. Українка завершила боротьбу на турнірі вже у першому колі.

Тенісистки провели на корті 1 годину 23 хвилини. Костюк у двох сетах поступилась Кудерметовій.

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Вероніка Кудерметова (Росія) – Марта Костюк (Україна) 2:0 (6:2, 7:6)

Старт зустрічі став справжнім провалом для тенісисток. Двотижневий карантин дався взнаки. Дівчата не могли продемонструвати на корті свою найкращу гру. Якщо гра росіянки моментами була яскравою, то Марта все ніяк не могла знайти той теніс, який показувала на турнірі в Абу-Дабі.

Українка тричі віддавала гейми на своїй подачі. Такий розвиток подій сильно вплинув на психологічний стан Костюк. Коли Кудерметова подала на сет, то здавалось, що розіграш залишиться за українською тенісисткою. Але м'яч після коронного смешу від українки полетів прямо в аут – 6:2. Костюк після цього удару з розчарування кинула ракетку об землю, її емоціям не було меж.

Ситуацію у грі Марта покращила лише у другій партії, коли Вероніка менш активно почала поводити себе на корті. Ключовим став момент, коли росіянка вела з брейком, але Марті вдалось зрівнятися на трьох. Далі у виконанні українки пішла зовсім інша гра. Костюк стала впевненіше брати очки, а особливо на своїй подачі.

Все це вилилось у сетболи у десятому геймі, але скористатись таким шансом Марті не вдалось. Партія дійшла до тай-брейку, у якому міцніші нерви були у Кудерметової. Вирішальний момент стався за рахунку 5:5, коли Костюк під час затяжного розіграшу не зуміла реалізувати вихід до сітки – 7:6.

Це вже друга поспіль поразка Костюк у матчі проти Кудерметової. Росіянка стала справжньою загрозою для тенісисток з України, це вже її восьма перемога над українками. У наступному раунді Вероніка зіграє проти переможниці матчу Варвара Грачова – Анна Блінкова. Обидві тенісистки є представницями Росії.

Вероніка Кудерметова – Марта Костюк відеоогляд