Шалені гойдалки залишилися за українкою: Костюк вийшла в 1/4 фіналу в Австралії – відео

У середу, 10 січня, відбулися матчі 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Аделаїді. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з Тейлор Таунсенд.

Тейлор Таунсенд – Марта Костюк 1:2 (3:6, 6:2, 4:6)

Суперниці вперше зустрічалися між собою. Матч тривав трішки більше ніж дві години та закінчився надскладною перемогою української тенісистки, пише 24 Канал.

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Марта Костюк дуже потужно почала матч, взявши стартові 4 гейми. Вона подавала на сет за рахунку 1:5 та мала 2 сетболи, але американка змогла нав'язати боротьбу та скоротила рахунок до 3:5, проте на більше її не вистачило – 3:6.

Друга партія почалася з упевненої гри суперниць на своїх подачах. Марта 2 гейми взяла під нуль, а Тейлор тричі поспіль віддала тільки по одному розіграшу. Після цього, на жаль, Костюк не змогла продовжити серію та двічі віддала свою подачу, а Таунсенд хоча й мала ризик за рахунку 15:30, але успішно закінчила гейм на своїй подачі, як підсумок – 6:2.

Найцікавішим видався третій сет. Українка зробила собі гандикап на старті, але не змогла утримати перевагу в 3 гейми та до вирішального моменту зустрічі тенісистки підійшли за рахунку 4:4. Марта змогла зробити брейк, після чого відбулася справжня прикраса матчу. 9 разів було зафіксовано рахунок рівно, американка мала 6 брейк-поінтів, але це був день українки, яка з четвертого матчболу все ж таки вирвала підсумкову перемогу – 4:6.

Дивіться відеоогляд матчу Таунсенд – Костюк

. У чвертьфіналі змагань Марта Костюк зіграє з переможницею пари Каролін Гарсія – Альона Остапенко. Обидві тенісистки знаходяться у топ-20 світового рейтингу.