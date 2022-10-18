Показала, де її місце: Костюк відмовилась тиснути руку тенісистці з Білорусі – промовисте фото

Марта Костюк стартувала в 1/32 фіналу WTA 1000 у Гвадалахарі. Українська тенісистка стартувала з перемоги над Алєксандрою Сасновіч.

Марта Костюк – Алєксандра Сасновіч 2:0 (6:1, 6:3)

Лише 1 годину 8 хвилин знадобилось Марті Костюк, щоб пробитись у наступне коло змагань. Українка віддала суперниці з Білорусі лише чотири гейми, пише 24 канал.

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Після поєдинку тенісистки традиційно повинні подякувати одна одній за гру. Костюк вкотре показала, як ставиться з тенісисток із країн-агресорів. Навіть нейтральний прапор Алєксандри Сасновіч немає ніякого значення.

Марта не потиснула руку білорусці, а лише торкнулась ракеткою до ракетки суперниці.



Костюк не потиснула руку Сасновіч / Фото Getty Images

Раніше Костюк вже відзначалась таким вчинком. Було це після матчу US Open-2022 проти Вікторії Азаренко.

За матч Костюк зробила 2 подачі на виліт, 6 подвійних помилок та виграла 16 із 22-х можливих виграних очок на першій подачі, а це 68%.

У наступному раунді Марта зіграє проти представниці Греції Марі Саккарі. Поєдинок запланований на 19 жовтня.