Костюк поступилася першій ракетці світу на турнірі в Цинциннаті

В американському Цинциннаті триває найстаріший тенісний турнір США. У 1/8 фіналу Мастерса зустрічалися українка Марта Костюк та представниця Польщі Іга Швьонтек.

Іга Швьонтек – Марта Костюк 2:0 (6:2, 6:2)

Перші ракетки України та світу провели третю очну зустріч. У двох попередніх матчах перемогу святкувала Іга Швьонтек, пише 24 Канал.

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Як пройшов матч

Українська тенісистка обнадійливо розпочала зустріч. Марта виграла подачу суперниці. Однак після брейку Костюк Швьонтек виграла чотири поспіль гейми. Українка зуміла взяти ще один гейм, але представниця Польщі довела сет до перемоги – 6:2.

Друга партія не змінила розклад сил. Швьонтек впевнено закрила сет – 6:2 та виграла матч.

У чвертьфіналі полька гратиме проти Мірри Андрєєвої або Жасмін Паоліні. Марта Костюк на стадії 1/8 фіналу залишає Мастерс Цинциннаті.

Українські тенісистки на турнірі в США