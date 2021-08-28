Костюк прикро програла росіянці у перерваному чвертьфіналі у США

Марта Костюк не змогла пробитись у півфінал турніру WTA 250 у Чикаго (США). Українська тенісистка у перерваному матчі поступилась росіянці Варварі Грачовій.

Марта Костюк (Україна) – Варвара Грачова (Росія) 1:2 (7:6, 3:6, 4:6)

Тенісистки вдруге вийшли на корт у цьому ж матчі. Раніше поєдинок був перерваний через різке настання темряви. Перший сет із камбеком взяла Марта Костюк – 7:6.

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Зустріч була відновлена з другої партії з рахунку 3:5 на користь росіянки. Однак перерва не стала корисною для українки. Грачова довела партію до перемоги, вигравши ще один гейм з двома брейками – 3:6.

Остання вирішальна партія розпочалась із двох геймів для Варвари – 0:2. Марта протягом усього сету намагалась наздогнати суперницю. І їй це вдалось у восьмому геймі, який вона взяла під нуль – 4:4. Однак цей гейм став останнім переможним для Костюк у грі.

Грачова взяла два поспіль розіграші під нуль та вийшла у півфінал турніру – 4:6. У цей же день росіянка зіграла в 1/2 проти Алізе Корне, якій поступилась.

Марта Костюк мала усі шанси спробувати зробити фінал українським, але не цього разу. 19-річна українка зупинилась на стадії чвертьфіналу.

За матч Костюк зробила три подачі на виліт, аж 8 подвійних помилок та відіграла 58% брейк-пойнтів.

У фіналі турнірну WTA 250 зіграє інша українка Еліна Світоліна та Алізе Корне. Вирішальний матч відбудеться 28 серпня.