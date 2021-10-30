Костюк прикро поступилася Халеп та не зуміла вийти у фінал турніру в Румунії

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася у півфіналі турніру в румунській Клуж-Напоці. Її обіграла господарка змагань Сімона Халеп.

Рівної боротьби в цьому матчі не було. За 63 хвилин, що тенісистки провели на корті, українка зуміла виграти лише один гейм.

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Натомість Халеп здійснила шість брейків. При цьому що в останньому геймі в матчі Халеп змогла оформити брейк лише з четвертої спроби.

Варто додати, що під час матчу Костюк зверталася за допомогою до медиків через проблему зі стегном.

Марта Костюк – Сімона Халеп 0:2 (0:6, 1:6)

Варто додати, що це другий матч між тенісистками за місяць. 8 жовтня вони зіграли між собою на турнірі в американському Індіан-Веллсі. Тоді теж перемогла румунська тенісистка.