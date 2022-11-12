Костюк поставила переможну крапку у протистоянні з Японією на Кубку Біллі Джин Кінг

Матч Марти Костюк відкрив суботній змагальний день на Кубку Біллі Джин Кінг. Українська тенісистка зустрілась на корті проти японки Моюки Учідзіми.

Моюка Учідзіма – Марта Костюк 0:2 (0:6, 3:6)

За 1 годину 2 хвилини українська тенісистка переграла суперницю з Японії та принесла друге очко для України у протистоянні проти Японії. Перемога Марти зробила рахунок в очних протистояннях 0:3 на користь синьо-жовтої команди, повідомляє 24 канал.

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Костюк віддала Учідзіми лише три гейми за усю зустріч.

Перша партія минула з тотальним домінуванням українки. Шість поспіль виграних геймів та логічна перемога 0:6.

У другому сеті Костюк знову була сильнішою за Учідзіму. Марта спершу повела 0:3, потім 1:4. Моюка спробувала скоротити відставання та здобути хоча б якусь надію на звитягу у цій партії. Але більше трьох геймів японка не здобула – 3:6.

11 листопада цю суперницю вже повалила інша українка Катаріна Завацька.

На 12 листопада були заплановані ще двічі зустрічі, у яких Завацька повинна була зіграти проти колишньої опонентки Костюк – Місакі Дой.

Один матч таки ще відбувся. Японська пара Сюко Аояма/Ена Шибахара зустрілись зі дуетом Людмила Кіченок/Катаріна Завацька. На жаль, українки поступились – 2:0.

Але це не завадило українській збірній перемогти з рахунком 1:3.

Україна та Японія боролась за право виступити у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться у наступному сезоні.