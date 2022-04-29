Костюк із розгромної перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

Марта Костюк 29 квітня стартувала на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді. Українська тенісистка переграла Клару Таусон із Данії.

Марта Костюк – Клара Таусон 2:0 (6:3, 6:2)

Тенісистки провели на 1 годину 26 хвилин. Саме стільки часу знадобилось українці, щоб пробитись у друге коло престижного турніру, повідомляє 24 канал.

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На початку зустрічі обидві дівчини показували свою впертість на корті. Жоден гейм не дався тенісисткам легко. Ключовим став п'ятий гейм, коли Марта взяла свою подачу під нуль – 3:2. Далі Костюк вже не підпустила до себе суперницю. Ще три виграні гейми принесли українці перемогу у першому сеті – 6:3.

Друга партія була не менш складною. Таусон виграла лише два гейми, але добряче потріпала нерви українці. Костюк програла одну свою подачу, але це не завадило Марті перемогти – 6:2.

Марта Костюк з перемоги стартувала на мадридському турнірі.

. Наступною суперницею української тенісистки буде переможниця зустрічі між Еммою Радукану та Терезою Мартінцовою (29 квітня).

У Мадриді також виступають інші українки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Остання вже пробилась до другого кола на відмові суперниці.