Костюк з гуркотом вилетіла з парного розряду Australian Open

18-річна тенісистка Марта Костюк у парі з Александрою Сасновіч програли дуету Мона Бартель (Німеччина) та Чжу Лінь (Китай). Українка повністю завершила свої виступи на Australian Open-2021.

Тенісистки провели на корті рівно 1 годину та 30 хвилин. Українсько-білоруський дует не зумів вийти у друге коло парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

До теми: Світоліна у напруженому матчі здобула першу перемогу на Australian Open: відео

Костюк (Україна) / Сасновіч (Білорусь) – Бартель (Німеччина) / Чжу (Китай) 1:2 (1:6, 6:3, 1:6)

Старт матчу став справжнім фіаско для Костюк та її напарниці. Вони нічого не могли зробити на корті проти німецько-китайського дуету. Лише шостий гейм вдалось взяти дівчатам. Але цей гейм став першим та останнім у першому сеті – 1:6.

У першій партії Марта разом з Александрою віддали два гейми на власних подачах. За цим показником пара Бартель / Чжу показували відмінну гру.

У другому сеті у грі суперниць ніби щось зламалось. Пари зробили подарунок одна одній, обмінявшись геймами на власних подачах. За рахунку 3:3 Костюк та Сасновіч вдалось вийти вперед у партії, взявши гейм на подачі суперниць – 4:3. Далі дівчата грали безпомилково та логічно залишили сет за собою – 6:3.

Але цей промінчик надії був останнім у зустрічі тенісисток. Вирішальна партія була за сценарієм першої. Знову за рахунку 0:5 Сасновіч з 18-річною представницею України взяли лише один гейм та завершили сет з провальним рахунком – 1:6.

Гра Сасновіч та Костюк не була схожа на ту, яку показують тенісисти. Схоже, суворий карантин значно повпливав на фізичну форму дівчат. Однак всі у рівних умовах.

Переможниці матчу в наступному раунді змагатимуться проти Александри Круніч (Сербія) та Мартіни Тревізан (Італія).

Тенісистки реалізували 2 із 5 брейків, а їх суперниці – 5 із 9. За матч Марта та Александра не зуміли виконати жодного ейса. Українсько-білоруський дует зробив 6 подвійних помилок проти 4-х у суперниць.