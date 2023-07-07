На відмові суперниці: Костюк вперше в кар'єрі зіграє у третьому колі Вімблдону

У п'ятницю, 7 липня, Марта Костюк провела свій матч другого кола Вімблдону-2023. Українська тенісистка переписала свій "персонал бест" на цьому лондонському турнірі.

Марта Костюк – Паула Бадоса 1:0 (6:2, 1:0 відмова Бадоси)

Матч 1/32 фіналу Вімблдону-2023 за участю Марти Костюк тривав лише 37 хвилин. На жаль, поєдинок закінчився завчасно через відмову іспанської тенісистки, пише 24 Канал.

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У першому сеті українка майже не відчула опору суперниці. Костюк легко довела рахунок партії до комфортних 5:1, взявши три гейми на подачі Бадоси. Сьомий гейм був за іспанкою, але він став останнім не лише у цьому сеті, а й у цьому короткому поєдинку.

Наступний гейм із двома брейками записала до свого активу Марта та оформила перемогу у першому сеті 6:2.

Другий гейм розпочався із програної подачі Паули. На цьому він і закінчився. Бадоса відмовилась продовжувати матч. По ходу поєдинку іспанка зверталась за допомогою до фізіотерапевта через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, що Паула Бадоса пропускала Ролан Гаррос та ще декілька трав'яних турнірів через стресовий перелом хребта. Ці проблеми нагадали про себе й під час зустрічі проти Костюк.

Марта Костюк вперше у кар'єрі не лише перемогла Бадосу (четверта зустріч), а й вперше зіграє у третьому колі Вімблдону.

Наступною суперницею українки буде переможниця матчу Вікторія Голубіч (Швейцарія) – Медісон Кіз (США). Їх поєдинок відбувається прямо зараз. Наразі ближчою до перемоги є американка, яка взяла перший сет та лідирує у другому.

Костюк стала вже третьою українкою, яка вийшла у третій раунд Вімблдону-2023. Доо цього моменту наші тенісистки вже побили національний рекорд. До цьогорічного розіграшу змагань ще ніколи в історії одразу четверо українок не проходити перше коло лондонського турніру.