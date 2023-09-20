Мріє грати поруч зі лідерами збірної: захисник Динамо заінтригував своїм футбольним майбутнім

Після відходу Віталія Миколенка в Евертон, київське Динамо довелось шукати заміну. Одним із наступників Миколенка на лівому фланзі оборони став вихованець киян Костянтин Вівчаренко.

У липні 2022-го Костянтин Вівчаренко приєднався до першої команди Динамо. У футболці киян вже провів 34 матчі (2 поєдинки у сезоні-2023/2024), у яких відзначився 3 голами та 2 асистами. Також заробив 5 жовтих карток.

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Вівчаренко: Наразі я – гравець київського Динамо, тому буду віддавати всі свої сили тут

21-річний футболіст розповів про свої футбольні плани. Наразі Вівчаренко оговтується від травми та мріє стати стабільним футболістом основи киян. Наразі конкурентом Костянтина є Владислав Дубінчак, який також грає на лівому фланзі оборони.

Після повноцінного відновлення Вівчаренко почне набирати форму та доводити на заняттях, що він гідний місця у старті.

У майбутньому Вівчаренко хотів би пограти в англійській лізі пліч-о-пліч із лідерами збірної України. Фланговий захисник Динамо зізнався, що стежить за матчами Зінченка, Забарного, Миколенка та інших українців в АПЛ, хоча уболіває за Манчестер Юнайтед.

Футболіст розповів, чи погодиться він на пропозицію від іншого європейського клубу, який не буде представником Англії.

Не знаю. Але всі європейські чемпіонати по-своєму хороші. Подивимося, як моя ігрова кар'єра буде далі просуватися. Не хочу щось наперед загадувати. Наразі я – гравець київського Динамо, тому буду віддавати всі свої сили тут,

– сказав Вівчаренко.