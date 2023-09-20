Мріє грати поруч зі лідерами збірної: захисник Динамо заінтригував своїм футбольним майбутнім
Джерело:Спорт-Експрес Україна
Після відходу Віталія Миколенка в Евертон, київське Динамо довелось шукати заміну. Одним із наступників Миколенка на лівому фланзі оборони став вихованець киян Костянтин Вівчаренко.
У липні 2022-го Костянтин Вівчаренко приєднався до першої команди Динамо. У футболці киян вже провів 34 матчі (2 поєдинки у сезоні-2023/2024), у яких відзначився 3 голами та 2 асистами. Також заробив 5 жовтих карток.
Оце так Їм треба опуститися на землю, – Вірт розкритикував молодих лідерів Шахтаря, які "спіймали зірку"
Вівчаренко: Наразі я – гравець київського Динамо, тому буду віддавати всі свої сили тут
21-річний футболіст розповів про свої футбольні плани. Наразі Вівчаренко оговтується від травми та мріє стати стабільним футболістом основи киян. Наразі конкурентом Костянтина є Владислав Дубінчак, який також грає на лівому фланзі оборони.
Після повноцінного відновлення Вівчаренко почне набирати форму та доводити на заняттях, що він гідний місця у старті.
У майбутньому Вівчаренко хотів би пограти в англійській лізі пліч-о-пліч із лідерами збірної України. Фланговий захисник Динамо зізнався, що стежить за матчами Зінченка, Забарного, Миколенка та інших українців в АПЛ, хоча уболіває за Манчестер Юнайтед.
Футболіст розповів, чи погодиться він на пропозицію від іншого європейського клубу, який не буде представником Англії.
Не знаю. Але всі європейські чемпіонати по-своєму хороші. Подивимося, як моя ігрова кар'єра буде далі просуватися. Не хочу щось наперед загадувати. Наразі я – гравець київського Динамо, тому буду віддавати всі свої сили тут,
– сказав Вівчаренко.
- Нагадаємо, що Вівчаренко є вихованцем київського клубу, який пройшов весь шлях – від Академії киян до першої команди Динамо.
- Контракт Вівчаренко із "біло-синіми" спливає вкінці 2025 року.
- За даними Transfermarkt, вартість лівого захисника оцінюють у 2 мільйони євро.
- За його спиною 24 зіграні матчі за молодіжну збірну України (2 голи). Також до цього грав за національні команди U-16 та U-17.