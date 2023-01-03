Росія втратила титуловану шахістку, яка виступила проти війни в Україні

Ще одна російська спортсменка вирішила змінити спортивне громадянство. Шахістка Олександра Костенюк виступатиме під прапором Швейцарії.

38-річна російська гросмейстерка більше не здобуватиме перемоги за Росію. За останній час ворожа країна втратила ще одну титуловану спортсменку. Владімір Путін своїми діями проти України просто вбиває спорт у своїй країні.

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Спортсменка не хоче виступати під прапором країни-окупанта

Однак є одне "але". Олександра Костенюк не буде виступати за Швейцарію вже від початку 2023 року. Її спортивне громадянство набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Все через те, що шахістці доведеться взяти річну перерву у кар'єрі, щоб уникнути платежу у 10 тисяч доларів. Цю солідну суму вона повинна заплатити Федерації Росії шахів, якщо хоче виступати одразу за нову країну.

Ще після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Костенюк чітко визначилась та публічно оголосила свою позицію – Олександра проти війни. Вона стала з небагатьох російських спортсменів, які не побоялись відкрито говорити свої думки на рахунок цієї війни.

Відзначимо, що Олександра Костенюк не єдиною російською шахісткою, яка змінила спортивне громадянство після дискваліфікації збірної Росії. Раніше Аліна Кашлінська перейшла до збірної Польщі.

Що відомо про Олександру Костенюк

Досвідчена гросмейтерка, яка у 2011 році стала чемпіонкою Швейцарії.

У 2004 році здобула "золото" чемпіонату Європи з шахів.

У складі збірної Росії тричі перемагала на Шаховій Олімпіаді (у 2010, 2012 та 2014 роках).

Чотири рази перемагала на командних чемпіонатах Європи (2009, 2011, 2013 та 2015 роках).

У 2014 році отримала орден "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня. З 2009 року стала членом партії "Єдина Росія".