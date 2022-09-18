Космічна сума: ЗМІ оприлюднили статки Усика

За останні декілька років Олександру Усику вдалося неабияк збільшити свої фінансові доходи. Зокрема, це сталося після поєдинку з Ентоні Джошуа.

Скільки заробляє Усик

За інформацією ЗМІ, Олександр Усик заробив 52 млн доларів за свою боксерську кар'єру на професійному ринзі. Однак це не всі кошти, які вдалося порахувати.

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Ще 2020 року статки непереможеного боксера оцінювалися у 4 мільйони доларів.

Цифри почали рости після двох його перемог над британцем Ентоні Джошуа.

На початок 2022 року статки Усика вже оцінювалися в 17 мільйонів доларів. Після його другої перемоги над Джошуа вони зросли до 52 мільйонів доларів.

Ця сума враховує лише гарантовані прибутки, які Олександр отримав за свої бої на професійному ринзі. Якщо ж додати до неї відрахування за плати за перегляд та ТБ-права, то вона суттєво збільшиться.

Наступний суперник Усика

У своєму наступному поєдинку український боксер може зустрітися з Діонтеєм Уайлдером, якщо ж Тайсон Ф'юрі вийде на ринг проти Ентоні Джошуа.

Це також підтвердив і менеджер Уайлдера.

20 серпня Усик вдруге переміг Джошуа. Українець виграв бій роздільним рішенням суддів.