Кошти спрямують на відбудову України: результати продажу віртуальних футбольних квитків

Збірна України завершила цикл із п'яти матчів у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та Лізі націй-2022/2023. На ці поєдинки вболівальники могли купити віртуальні квитки, кошти спрямують на відбудову України.

Віртуальний квиток на розбудову України

Віртуальні квитки мали декілька категорій, їхня ціна від 300 до 5000 гривень. Всі зібрані кошти незабаром перерахують на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу UNITED24, яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

До теми На матч Шотландія – Україна можна придбати віртуальний квиток та допомогти Україні

770 тисяч гривень вдалося зібрати на відбудову України завдяки продажу віртуальних квитків на матчі за участі нашої збірної.

Окрім неймовірної підтримки від українців, донати також надходили з понад 35-ти країн, зокрема Австрії, Канади, США, Нідерландів, Англії, Шотландії, Кенії, Бельгії, Грузії, Польщі тощо.

За внесок у розмірі 5000 гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.

На вболівальників також очікував сюрприз від збірної навіть при купівлі квитка за мінімальною ціною.

Збір ініційовано компанією VBET Ukraine, Українською асоціацією футболу та квитковим сервісом TicketsBox.

UNITED 24 – це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні. Указ про створення такої платформи підписав Зеленський. Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії.