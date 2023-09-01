Без кривдників Динамо і Дніпра-1: потенційні суперники Зорі у груповому раунді Ліги конференцій

В останній день літа відбулись усі матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій. Луганська Зоря отримала потенційних суперників у груповому раунді Ліги конференцій, куди українців вибила празька Славія.

1 вересня у Монако відбудеться жеребкування групового раунду Ліги конференцій. "Мужики" потрапили у третій кошик посіву та отримає суперників із інших трьох, пише 24 Канал.

Детальніше про гру "Мужики" були близькі до дива: Зоря перемогла Славію, але вилетіла із Ліги Європи – відео голів

Не зможуть поквитатись за поразки українців

Разом із Зорею у третій кошик посіву потрапили: Генк, Астана, Бешикташ, ГІК, Легія, Спартак Трнава, Олімпія Любляна. Цікаво, що у цьому списку є кривдник київського Динамо – турецький Бешикташ, який у двох поєдинках обіграв український гранд 2:3 та 1:0. Проти цих клубів підопічні Младена Бартуловіча вже точно не зіграють.

Також Зоря не зіграє проти Спартака Трнави, який вибив із Ліги конференцій Дніпро-1. Тому луганський клуб буде єдиним представником України у груповому раунді третього за силою єврокубкового турніру.

Усі кошики посіву перед жеребкуванням групового раунду Ліги конференцій: