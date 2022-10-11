МанСіті зганьбився в матчі Ліги чемпіонів проти Копенгагена, заміна Зінченка провалила гру

Манчестер Сіті не зумів обіграти Копенгаген в матчі Ліги чемпіонів 11 жовтня. Гра закінчилася без забитих голів.

У першому колі МанСіті розгромив Копенгаген з рахунком 5:0. Ще до перерви у ворота данської команди влетіло три голи, а дублем відзначився Голанд. Однак цього разу норвезький нападник залишився на лаві запасних, і "містяни" поплатилися за це. Це вперше в цьому сезоні Голанд не зіграв в офіційному матчі за "містян".

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Відеоповтор не на користь МанСіті

Хоча розпочали гості доволі добре, коли Родрі на 11-й хвилині забив гол. Але арбітр після перегляду VAR не зарахував взяття воріт через гру рукою.

Та на 25-й хвилині перегляд відеоповтору призвів вже до того, що у ворота Копенгагена призначили пенальті. Пробивати пішов Марез. Він пробивав і у попередньому матчі, і тоді забив. Та цього разу Грабара вгадав напрям польоту м'яча та відбив його.

На цьому неприємності для англійського клубу не закінчилися. На 30-й хвилині Серхіо Гомес в боротьбі із суперником притримав його рукою. Але арбітр показав, що не буде фіксувати порушення правил. Та арбітр VAR таки змусив змінити його думку. І після перегляду повтору арбітр показав червону картку гравцю МанСіті.

Варто відзначити, що Серхіо Гомес лише влітку 2022 року перейшов до Манчестер Сіті як заміна українцю Олександру Зінченку, якого продали в Арсенал.

Граючи в більшості, гравці Копенгагена зуміли не пропустити. Хоча і самі не забили. Загалом за чотири тури Копенгаген не забив жодного голу в Лізі чемпіонів.

Копенгаген – Манчестер Сіті 0:0

Нереалізований пенальті: Марез, 25

Вилучення: Гомес, 30