"Червоним дияволам" пороблено: МЮ програв в Лізі чемпіонів, виграючи в матчі 2:0 та 3:2 – відео

Манчестер Юнайтед зазнав поразки в матчі Ліги чемпіонів на виїзді проти Копенгагена. Англійська команда тривалий час була попереду в рахунку, але у підсумку зазнала поразки.

Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+9 (пен.), Лерагер, 83, Борджі, 87 – Гойлунд, 3, 28, Бруну Фернандеш, 69 (пен.)

Вилучення: Рашфорд, 42 (МЮ)

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Манчестер Юнайтед продовжує переживати не найкращі часи у своїй історії. Команда б'є свої антирекорди, які трималися десятиліттями. І продовжили невдалу серію в матчі проти Копенгагена на виїзді.

Хоча для "червоних дияволів" все почалося доволі чудово, коли вже на третій хвилині Гойлунд відкрив рахунок в цьому матчі. Він же забив і другий гол англійського клубу в цьому матчі в середині першого тайму. А згодом навіть мав можливість оформити хет-трик.

Але кінцівка першої половини зустрічі для гостей видалася жахливою. Спочатку червону картку отримав Рашфорд за грубу гру проти суперника. Арбітр вилучив гравця лише після перегляду відеоповтору. А зважаючи на довгі затримки в першому таймі, то компенсував він одразу 13 хвилин ігрового часу. І цього цілком виявилося достатньо господарям поля не лише для того, щоб забити гол, але й зрівняти рахунок в зустрічі. При цьому другий гол у ворота МЮ було забито з пенальті (тут теж його призначили після перегляду відеоповтору).

У другому таймі МЮ призвичаївся до гри в меншості. І навіть почав створювати свої моменти. І одна з атак призвела до того, що арбітру знову знадобилася допомога VAR – після перегляду він призначив пенальті вже у ворота Копенгагена. І Бруну Фернандеш не залишив шансів Грабарі, реалізувавши удар з позначки.

Та кінцівка матчу знову була за господарями поля, які знову забили два голи. Спочатку рахунок зрівняв Лерагер, через якого і було призначено пенальті у ворота Копенгагена. А на 87-й хвилини Барджі ефектно пробив з відскоком від газону. Цей гол дозволив Копенгагену вперше в матчі вийти вперед в рахунку, і цього виявилося достатньо, щоб перемогти.

Відеоогляд матчу Копенгаген – Манчестер Юнайтед

Перемога Копенгагена ще більше загострила боротьбу за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів в групі A. Адже в цьому квартеті після чотирьох турів лише Баварія гарантувала собі вихід в наступний раунд, вигравши всі чотири матчі. Натомість на друге місце піднявся саме Копенгаген, в якого чотири очки. Стільки ж очок в Галатасарая, який розмістився на третій сходинці. Манчестер Юнайтед з однією перемогою та трьома поразками поки йде на останньому місці.