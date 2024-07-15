Колумбійський фенікс: ексгравець Реала найкращий футболіст Копа Америка-2024

Колумбія виглядала досить пристойно протягом усього турніру. Тільки у фіналі "триколірні" поступились збірній Аргентини з рахунком 1:0, переважаючи по грі весь матч.

На шляху до фіналу "кавники" пройшли Панаму і Уругвай. У груповому етапі грали проти Бразилії, Коста-Рики та Парагваю. Капітана збірної Колумбії Хамеса Родрігеса визнали найкращим гравцем Копа Америка-2024.

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Хамес на Копа Америка-2024

Шість гольових передач зробили Хамеса Родрігеса найкращим асистентом турніру. Також півзахисник колумбійців забив один гол у шести матчах турніру. За схемою гол плюс пас з 7 результативними діями футболіст став найкращим на Кубку Америки.

Збірна Аргентини зіграє проти Іспанії у Фіналіссімі. Цей турнір повернули після 29 років перерви. Зазвичай трофей розігрують між переможцем Копи та Євро.

Всього за свою кар'єру Хамес у складі національної збірної провів 107 матчів. В його активі 28 забитих м'ячів та 33 асисти. Також він грав у Порту, Реалі, Баварії, а тепер виступає за Сан-Паулу.