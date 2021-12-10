На кону бою Ломаченко – Коммі буде титул

Український боксер Василь Ломаченко проведе другий бій у 2021 році. У Нью-Йорку (США) Ломаченко буде битися проти ганця Річарда Коммі. Поєдинок боксерів буде титульним.

Титульний бій Ломаченка

На кону зустрічі Ломаченко – Коммі буде пояс WBO Inter-Continental. Про це стало відомо після того, як боксери пройшли процедуру зважування.

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Слід звернути увагу, що перший пояс, який Ломаченко завоював на профі-ринзі, був WBO International. Згодом українець ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох вагових дивізіонах.

Наразі Ломаченко очолює рейтинг WBO. Титул утримує австралійський боксер Джордж Камбосос.

Ломаченко – Коммі: головне