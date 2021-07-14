Конора МакГрегора відсторонили від боїв
14 липня 2021 , 18:44Читать новость на русском
Джерело:твітер Ела Доусона
Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор більше не вийде в октагон у 2021 році. Ірландського бійця відсторонили від поєдинків.
МакГрегор зможе повернутися у 2022 році
Конор МакГрегор відсторонений до 2022 року від боїв за медичними показаннями.
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У головній події UFC 264 у бою з Дастіном Пор'є ірландець зламав ногу наприкінці першого раунду. Після поєдинку Конор переніс операцію.
Макгрегор відсторонений за станом здоров'я від боїв до 7 січня 2022 року, якщо він не отримає ортопедичний дозвіл на бій. Мінімальна дискваліфікація – шість тижнів, і відсутність спарингів до початку – середини серпня, згідно з вимогами регулятора бойових видів спорту MMA,
– написав журналіст Ел Доусон.
МакГрегор програв Пор'є
- Конор 11 липня вдруге поспіль програв Дастіну Пор'є. Ірландець не зміг продовжити сутичку через моторошний перелом ноги.
- До цього бійці зустрілися на початку 2021 року. Тоді Пор'є нокаутував свого суперника у першому раунді.
- Перша зустріч бійців відбулася у 2014 році й завершилася перемогою МакГрегора у першому раунді. Конор нокаутував Дастіна.