Конор МакГрегор зухвало заявив про своє повернення у спорт: відео
Джерело:інстаграм Конора Макгрегора
Ірландський боєць Конор МакГрегор оголосив про те, що повністю відновився після серйозної травми, отриманої в поєдинку з Дастіном Пор'є. Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах провів перше тренування.
"Вперше знову на килимках"
У своєму інстаграмі ірландець поширив відео з першого тренування після тривалої паузи. Своє повернення він назвав "найбільшим в історії спорту".
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"Вперше знову на килимках! Який кайф! Вперед, команда! Як каже мій добрий друг Арнольд Шварцнегер: "Я повернуся, сучки!" Повернусь із помстою", – написав Конор.
Ірландський боєць також подякував своїм лікарям та команді за те, що "так скоро після операції я опинився в строю".
Приготуйтеся до найбільшого повернення в історії спорту,
– наголосив боєць.
Конор МакГрегор повертається: відео
- Інформації про можливого суперника та дату бою поки немає.
- У 2021 році МакГрегор провів два бої проти Дастіна Пор'є – обидва рази програв.
- У другому поєдинку він зламав ногу.