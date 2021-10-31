Конор МакГрегор зухвало заявив про своє повернення у спорт: відео

31 жовтня 2021 , 19:19
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Джерело:

інстаграм Конора Макгрегора

Ірландський боєць Конор МакГрегор оголосив про те, що повністю відновився після серйозної травми, отриманої в поєдинку з Дастіном Пор'є. Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах провів перше тренування.

"Вперше знову на килимках"

У своєму інстаграмі ірландець поширив відео з першого тренування після тривалої паузи. Своє повернення він назвав "найбільшим в історії спорту". 

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"Вперше знову на килимках! Який кайф! Вперед, команда! Як каже мій добрий друг Арнольд Шварцнегер: "Я повернуся, сучки!" Повернусь із помстою", – написав Конор. 

Ірландський боєць також подякував своїм лікарям та команді за те, що "так скоро після операції я опинився в строю". 


Приготуйтеся до найбільшого повернення в історії спорту,
​– наголосив боєць.

Конор МакГрегор повертається: відео

  • Інформації про можливого суперника та дату бою поки немає.
  • У 2021 році МакГрегор провів два бої проти Дастіна Пор'є – обидва рази програв.
  • У другому поєдинку він зламав ногу.
Автор: Дарина Жданович