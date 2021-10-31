Конор МакГрегор зухвало заявив про своє повернення у спорт: відео

Ірландський боєць Конор МакГрегор оголосив про те, що повністю відновився після серйозної травми, отриманої в поєдинку з Дастіном Пор'є. Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах провів перше тренування.

"Вперше знову на килимках"

У своєму інстаграмі ірландець поширив відео з першого тренування після тривалої паузи. Своє повернення він назвав "найбільшим в історії спорту".

До речі Конор МакГрегор зламав ніс відомому італійському діджею Факкінетті: фото

"Вперше знову на килимках! Який кайф! Вперед, команда! Як каже мій добрий друг Арнольд Шварцнегер: "Я повернуся, сучки!" Повернусь із помстою", – написав Конор.

Ірландський боєць також подякував своїм лікарям та команді за те, що "так скоро після операції я опинився в строю".



Приготуйтеся до найбільшого повернення в історії спорту,

​– наголосив боєць.

Конор МакГрегор повертається: відео