Конор МакГрегор зламав ніс відомому італійському діджею Факкінетті: фото
Джерело:MMA Mania
Ірландський боєць Конор МакГрегор, схоже, сильно скучив за поєдинками. Колишній чемпіон UFC вдруге напав на представника шоу-бізнесу. Цього разу дісталося італійському діджею Франческо Факкінетті.
Факкінетті: Конор напав без будь-якої мотивації
Франческо Факкінетті, який в Італії відомий як співак і телеведучий, заявив, що МакГрегор вдарив його по обличчю в нічному клубі. За словами діджея, внаслідок удару Конора у нього зламаний ніс.
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Повідомляється, що інцидент стався через декілька годин після хрещення сина МакГрегора у Ватикані.
Факкінетті переконує, що свідками нападу Конора стали близько десяти людей. Італієць заявив, що ірландець напав без причини.
О 2:30 ночі на мене напав містер МакГрегор. Дуже знаменитий боєць вдарив мене кулаком у рот, зламав ніс на очах у десяти свідків, його друзів і охоронців. Він напав на мене без будь-якої мотивації,
– заявив діджей.
Франческо розповів, що до бійки нормально спілкувався з бійцем UFC. Тепер же італієць називає Конора небезпечною людиною.
"Ми розмовляли понад дві години, і нам теж було весело разом. Я б міг заткнутися і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока й небезпечна", – зазначив телеведучий.
Співак заявив, що подасть на Конора Макгрегора до суду.
Я випадково отримав удар – такий удар може дістатися будь-кому: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора МакГрегора,
– додав Факкінетті.
На завершення, Вільма дружина діджея, заявила, що МакГрегор перебувати в Італії до 26 жовтня. Вона закликала фанатів не підходити та не брати автографів у МакГрегора.
У своєму інстаграмі Факкінетті показав наслідки ймовірного удару від МакГрегора. У співака розбита губа.
Факкінетті показав наслідки ймовірного удару від МакГрегора / Скриншот
Другий напад МакГрегора
Конор вдруге напав на представника шоу-бізнесу. У вересні він відвідав церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у Брукліні (США).
Ірландець влаштував бійку з американським репером Колсоном Бейкером, який більш відомий як Machine Gun Kelly (MGK).
Попередній бій МакГрегора відбувся влітку 2021 року. Конор зламав ногу й програв Дастіну Пор'є.