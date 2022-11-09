Конор МакГрегор готовий увірватись в битву за купівлю Ліверпуля

Ірландська зірка змішаних єдиноборств Конор МакГрегор заявив на своїй сторінці у Twitter, що має намір придбати футбольний клуб Ліверпуль.

Конор не приховує своїх позитивних емоцій від такої новини та демонструє, що з радістю придбав би клуб. "Я в захваті від цього. Я запитував інформацію, як тільки почув, що Ліверпуль виставлений на продаж. Що за поворот подій! Що за неймовірний клуб!", – написав боєць.

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Раніше Макгрегор хотів придбати інший англійський футбольний гранд Челсі. За нього ірландець був готовий віддати 1,5 мільярдів фунтів стерлінгів.

Та в кінцевому результаті Челсі продали за 4,25 мільярдів фунтів стерлінгів групі інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі.

За даними інсайдерів Sky Sports, Ліверпуль оцінено в суму близько п’яти мільярдів доларів. ESPN зазначає, що справжньою причинами продажу клубу стали крах проекту Суперліги (оскільки на ньому вони могли заробити чималу суму), нещодавній продаж Челсі та незмога керівників Ліверпуля бути фінансово конкурентноздатними з клубами, такими як Манчестер Сіті та Ньюкасл, за якими стоять власники з Близького Сходу.