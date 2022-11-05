Коноплянка нагадав про себе: українець віддав крутий асист у чемпіонаті Польщі – відео

Колишній футболіст збірної України отримує регулярну практику у Краковії. Цими вихідними Євген нагадав про себе красивою результативною передачею.

Українські гравці продовжують проявляти себе у чемпіонаті Польщі. Одним з найяскравіших наших представників у Екстраклясі можна назвати ексгравця збірної України Євгена Коноплянку, пише 24 канал.

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33-річний вінгер перейшов минулої зими до Краковії, а в цьому сезоні вже відкрив залік своїм голам. У матчі 16 туру проти Ягеллонії Євген розвинув свій успіх.

Матч наближався до нульової нічиї, але на 77 хвилині Коноплянка виконав красиву результативну подачу з центра поля. М'яч точно долетів до хорвата Матея Родіна, який з близької відстані розстріляв ворота суперника.

Відео асисту Коноплянки:

Ця перемога дозволила Краковії піднятись на сьому місце у чемпіонаті Польщі. Відстань від єврокубкової зони складає всього один бал. Ягелонія ж іде 12-ою, маючи п'ять очок переваги над зоною вильоту.

. Коноплянка запам'ятався по грі за Дніпро, Севілью, Шальке та Шахтар. У складі іспанців він ставав переможцем Ліги Європи та двічі забивав у Суперкубку УЄФА. Також на його рахунку 75 матчів та 19 голів за збірну України.

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Лідером Екстракляси є Ракув, за який виступає інший українець Владислав Кочергін. На рахунку нашого хавбека один гол у сезоні 2022-2023. Його клуб на чотири бали випереджає Легію, де виступає Ігор Харатін.