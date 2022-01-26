Коноплянка розриває контракт з Шахтарем і гратиме закордоном

Колишня зірка збірної України Євген Коноплянка покине Шахтар. Футболіст розірве контракт з донецьким клубом.

ЛАСК претендує на Коноплянку

У футболіста чинна угода з Шахтарем до 30 червня 2022 року. За даними ЗМІ, у донецькому клубі футболіст отримує 1,7 мільйона зарплати.

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Попри те, що вже влітку Євген може змінити клуб безкоштовно, він буцімто вирішив найближчими днями розірвати контракт з Шахтарем.

Повідомляється, що колишній футболіст Шальке може перебратися в австрійську Бундеслігу, або ж турецьку Суперлігу.

Австрійський ЛАСК начебто гарантує українцеві місце в основному складі, що для Коноплянки має найбільше значення.

Футболіст хоче повернутись у збірну України, яка може зіграти на чемпіонаті світу 2022.

Коноплянку переслідують травми

У сезоні-2021/2022 Коноплянка тільки двічі виходив на футбольне поле у складі Шахтаря. Він провів тільки 47 хвилин у кваліфікаційних матчах Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні він провів 14 матчів за "гірників" і через травму пропустив Євро-2020. Восени 2021-го року гравець знову травмувався.

До переходу в Шахтар у 2019 році футболіст грав у Німеччині за Шальке та в Іспанії за Севілью.