Коноплянка офіційно покинув Шахтар і перейшов у Краковію

Футболіст збірної України Євген Коноплянка знову гратиме закордоном. Атакувальний півзахисник 11-го лютого офіційно покинув Шахтар.

Коноплянка гратиме у Польщі

Новим клубом 32-річного футболіста стала польська Краковія. Сторони уклали контракт до кінця сезону-2021/2022.

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Повідомляється, що після закінчення контракту Коноплянка та Краковія можуть продовжити співпрацю ще на рік.

Новий клуб українського футболіста посідає тільки 9-у сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Польщі. За Краковію виступає українець Олексій Дитятьєв.



Коноплянка / Фото з твітеру Краковії

Третя спроба Коноплянки у Європі

Краковія – третій іноземний клуб Коноплянки в кар'єрі. У 2015 році після фіналу Ліги Європи Коноплянка перейшовши з Дніпра в іспанську Севілью.

З іспанцями Євген виграв Лігу Європи у 2016 році, після чого перейшов у німецький Шальке. У 2019 році Коноплянка повернувся в Україну, підсиливши Шахтар.

У сезоні-2021/2022 Коноплянка тільки двічі виходив на футбольне поле у складі Шахтаря. Він провів тільки 47 хвилин у кваліфікаційних матчах Ліги чемпіонів.