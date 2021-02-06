Коноплянка – чемпіон світу у зборах: Вацко про перспективи гравця Шахтаря

Футбольний експерт Віктор Вацко оцінив перспективи півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки у збірній України. Досвідчений гравець все ніяк не може завоювати місце у складі "гірників".

Віктор Вацко впевнений, якщо Євгену Коноплянці вдасться стати основним гравцем Шахтаря, то місце у команді Андрія Шевченка йому буде гарантоване.

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Майбутнє Коноплянки у збірній України

Коноплянка непогано проявляє себе на зборах з "гірниками". За словами Вацка, такі матчі не дадуть повної інформації про фізичні якості футболіста.

Є така фраза: чемпіон світу у зборах. Мені дуже хотілося б, щоб факт того, що Коноплянка став найкращим бомбардиром Шахтаря на зборах, дозволив йому стати гравцем основного складу команди,

– заявив експерт.

Тренерський штаб збірної України не буде пильно стежити за грою футболістів на тренувальних зборах. У контрольних поєдинках наставники експериментують зі складами, тому високу оцінку гравцям не потрібно давати. Всі висновки будуть робитись після офіційних поєдинків.

"Якщо Євген Коноплянка буде основним гравцем Шахтаря, він буде і основним гравцем збірної України. Йому потрібна ігрова практика, йому потрібен ігровий тонус, і коли все це у нього є, то множимо на його клас, якість, досвід і ми отримуємо сильну позицію в національній збірній. Ми пам'ятаємо історію, коли Коноплянка не грав у Шальке, Шевченко його викликав до збірної, вони поговорили, потім Коноплянка вийшов і зіграв як артист".

Коноплянка приєднався до "гірників" у вересні 2019 року, перейшовши з Шальке. Але не зміг стати гравцем основного складу. Наставник Шахтаря Луїш Каштру випускає лівого вінгера з лави для запасних. У першому колі УПЛ Євген провів за донеччан лише 3 матчів, у яких не запам'ятався результативними діями.

31-річний футболіст виступає за головну команду країни з 2010 року та встиг провести у "жовто-блакитній" футболці 86 поєдинків, де відзначився 21-м голом.

Відео всіх голів Коноплянки на зборах Шахтаря