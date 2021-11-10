Конкуренція за позицію: футболістку ПСЖ підозрюють у нападі на одноклубницю

Півзахисницю ПСЖ Амінату Діалло правоохоронці підозрюють в організації нападу на одноклубницю – Кейру Амрауї. Футболістку помістили під варту.

Діалло займає місце Амрауї в основі

ЗМІ повідомляють, що 4 листопада в Парижі було скоєно збройний напад на Амрауї. До машини, в якій була футболістка, підійшли двоє чоловіків, вони витягли 31-річну жінку з автомобіля та почали завдавати їй ударів по ногах.

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Виявилося, що Діалло була того ж вечора поряд з Амрауї, проте її ніхто не чіпав, жодних речей не крали. Тому поліція підозрює, що півзахисниця найняла кривдників, щоб позбутися конкурентки за місце у стартовому складі ПСЖ.

У матчі жіночої Ліги чемпіонів, де ПСЖ грав проти Реала. Діалло вийшла в основі на позиції постраждалої футболістки. Якщо ж поліції вдасться довести жорстоке усунення конкурентки, то 26-річна півзахисниця може надовго попрощатися з футболом.

У поєдинку ПСЖ розгромно обіграв мадридський клуб – 4:0.