Конкуренція за позицію: футболістку ПСЖ підозрюють у нападі на одноклубницю
Джерело:L'Equipe
Півзахисницю ПСЖ Амінату Діалло правоохоронці підозрюють в організації нападу на одноклубницю – Кейру Амрауї. Футболістку помістили під варту.
Діалло займає місце Амрауї в основі
ЗМІ повідомляють, що 4 листопада в Парижі було скоєно збройний напад на Амрауї. До машини, в якій була футболістка, підійшли двоє чоловіків, вони витягли 31-річну жінку з автомобіля та почали завдавати їй ударів по ногах.
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Виявилося, що Діалло була того ж вечора поряд з Амрауї, проте її ніхто не чіпав, жодних речей не крали. Тому поліція підозрює, що півзахисниця найняла кривдників, щоб позбутися конкурентки за місце у стартовому складі ПСЖ.
У матчі жіночої Ліги чемпіонів, де ПСЖ грав проти Реала. Діалло вийшла в основі на позиції постраждалої футболістки. Якщо ж поліції вдасться довести жорстоке усунення конкурентки, то 26-річна півзахисниця може надовго попрощатися з футболом.
У поєдинку ПСЖ розгромно обіграв мадридський клуб – 4:0.
- Кейра Амрауї у липні 2021 року підписала дворічний контракт із ПСЖ. У Париж футболістка перебралася у статусі триразової переможниці Ліги чемпіонів із Ліоном та Барселоною.
- Натомість Аміната Діалло таких досягнень не має. За п'ять років в ПСЖ двічі відправляли дівчину в інший клуб в оренду.