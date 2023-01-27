Революційний акт дружби: КОНКАКАФ та КОМЕБОЛ об'єднаються та створять три нові турніри

Латиноамериканська та північноамериканьска асоціації футболу вирішили діяти разом. КОНКАКАФ та КОМЕБОЛ створять три нові міжнародні турінри.

Конфедерації підписали угоду про стратегічну співпрацю та підготували довготривалий спосіб спільних турнірів. У них в планах організація чоловічого та жіночого міжнародних турнірі, а також створення клубного змагання.

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Копа Америка

Перший турнір, який передбачено угодою, це Копа Америка-2024. Змагання проходитиме у США, які також готуються прийняти ЧС-2026 разом з Канадою та Мексикою. У турнірі візьмуть участь усі десять команд з Південної Америки та шість представників Північної Америки за підсумками Ліги Націй КОНКАКАФ 2023/2024.

Копа Амеріка завжди практикував запрошення команд не з КОМЕБОЛ, але їх кількість балансувала на рівні двох команд. Наприклад у турнірі брали участь збірні, такі як: Катар, Японія, Мексика, США, Ямайка, Гондурас та інші.

Жіночі міжнародні змагання

Наступний турнір, який бажають організувати новоспечені партнери, це Золотий кубок КОНКАКАФ, який також буде проведено у 2024-му році. Це буде дебютний розіграш турніру. До восьми команд з Північної Америки доєднаються ще чотири команди з Південної Америки. До речі, вони вже відомі. Це будуть збірні Бразилії, Аргентини, Колумбії та Парагваю.

Фінал чотирьох

Останні змагання, які запланували КОМЕБОЛ та КОНКАКАФ, пройдуть між клубами. Конфедерації хочуть організувати фінал чотирьох для найкращих клубів континентів. Кожна асоціація має делегувати на турнір по дві найкращі команди за підсумками внутрішніх змагань.

Нагадаємо, що на європейський футбол також очікують певні зміни у найближчому майбутньому.

Переможці Копа Америка

На турнірі жодного разу не тріумфувала запрошена збірна. Чемпіонами ставали тільки латиноамериканські команди.

1999-ий, 2004, 2007-ий, 2019-ий рік – Бразилія.

2001-ий рік – Колумбія

2011-ий рік – Уругвай.

2015-ий та 2016-ий рік – Чилі.

2021-ий рік – Аргентина.

Серед запрошених збірних були тільки призери.