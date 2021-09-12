Конфлікт уболівальників на матчі Динамо в Харкові: ударами по обличчю побита жінка – відео

У суботу, 11 вересня, на трибунах стадіону "Металіст" в Харкові стався інцидент під час проведення зустрічі Металіста 1925 і київського Динамо в рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.

Постраждала жінка

Серед двох компаній уболівальників спалахнув конфлікт, в ході якого обидві групи обмінювалися нецензурними образами.

До слова Динамо без проблем обіграло Металіст 1925: арбітр двічі переглядав VAR

У якийсь момент ситуація вийшла з-під контролю, і один з фанатів завдав серію ударів по обличчю жінки, яка прийшла з келихом пива і хотіла жбурнути його в нього. Жінка втратила рівновагу і впала за крісла.

Навести порядок вдалося в тому числі за допомогою групи стюардів, які обслуговують матч, який, до слова, завершився перемогою киян з рахунком 2:0.

Офіційна позиція представників правоохоронних органів щодо заворушень на трибунах стадіону буде озвучена пізніше.

Металіст 1925 – Динамо: відео бійки на трибунах (присутня нецензурна лексика, 18+)