Конфлікт у колективі: Андре Онана залишає розташування збірної Камеруну

Воротар міланського Інтера на чемпіонаті світу-2022 більше не зіграє. Він покинув збірну Камеруну через суперечку з головним тренером команди Рігобером Сонгом.

Головний коуч команди посперечався з голкіпером збірної через розбіжності у баченні стилю гри. Онана хоче, аби команда сповідувала кардинально інший малюнок. Це непорозуміння між сторонами викликало конфлікт.

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Рішення тренера

Та не дивлячись на зірковий статус свого підопічного, Сонг вирішив продемонструвати іншим гравцям збірної хто тут головний. Напередодні матчу зі Сербією тренер вирішив завершити виступи Онани на ЧС-2022 та відправити його додому.

президент Федерації Камеруну, Самюель Ето’О намагався помирити сторони та залагодити конфлікт, але йому це не вдалось.

Андре Онана провів за збірну Камеруну 34 поєдинки та пропустив 29 голів. Останній матч зіграв на ЧС-2022 проти збірної Швейцарії (1:0). Transfermarkt оціює гравця в 14 мільйонів євро.