Однак такі рішення представників футбольної Феміди пояснив голова комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна. Він сказав, що ФІФА прагне збільшити час "активної" гри.

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ФІФА хоче точніше розраховувати компенсований час

Голова комітету арбітрів ФІФА розповів, що подібне практикували на чемпіонаті світу 4 роки тому. ФІФА прагне точніше розраховувати компенсований час.

Якщо ви хочете більше "активного" часу, то повинні бути готові до стількох компенсованих хвилин. Згадайте будь-який матч з 3 голами. Святкування зазвичай триває хвилину – півтори, тому при трьох забитих уже втрачається 5 – 6 хвилин,

– зазначив Колліна.

Як правило, четвертий арбітр підраховує, скільки часу необхідно компенсувати. Головний рефері більше зосереджений на грі, тому може щось не врахувати.

"Зазвичай четвертий арбітр пропонує кількість доданого часу, але вирішує тільки головний", – зауважив голова комітету арбітрів ФІФА.

Компенсований час на ЧС-2022

Лише під час другого ігрового дня на ЧС-2022 було компенсовано 47 хвилин сумарно у трьох матчах. У матчі Англія – Іран – 24 хвилини (10 + 14), у матчі Сенегал – Нідерланди – 10 хвилин (2+8), у матчі США – Вельс – 13 хвилин (4+9).

Загалом же команди виходили й за межі компенсованого часу, а тому реально зіграли 53 хвилини і 40 секунд.