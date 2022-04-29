У компанії Голанда та Вінісіуса: Забарний – один із найкращих молодих футболістів світу

Іллі Забарному лише 19 років. а він своєю зрілістю на футбольному полі встиг підкорити світ. Захисник Динамо потрапив у рейтинг найкращих молодих футболістів планети.

Гру Забарного знову відзначили у світі

Авторитетне видання ESPN склалось рейтинг найкращих молодих футболістів планети, яким ще не виповнився 21 рік. У топ-39 не обійшлось без українців.

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Оборонець Динамо Ілля Забарний розмістився на 27-й позиції рейтингу. Захисник став справжнім відкриттям у складі київського клубу, зміцнивши захист чемпіона України.

Сильні сторони та недоліки динамівця

У виданні відзначили гру Забарного у збірній України, а також його виступи у футболці Динамо в Лізі чемпіонів. Експерти назвали сильні сторони талановитого українця. Серед них виділили зрілість центрального захисника на футбольному полі, яка повністю не відповідає його віку. Ілля вдало керує організації оборони та перевагами компенсує свої недоліки у грі.

Попри несильну швидкість Забарний завдяки підкату може врятувати команду від пропущеного гола. Також ще однією перевагою 19-річного захисника є гра на другому поверсі. Близько 65% повітряних дуелей у матчі залишається виграними за динамівцем.

Відзначили експерти й недоліки українського футболіста, серед яких є його володіння м'ячем та гра під пресингом нападників суперника.



Забарний опинився в одному рейтингу з зірковими футболістами топових клубів Європи – Ерлінгом Голандом, Вінісіус Жуніором, Філом Фоденом та іншими.

Цікаво, що у першій п'ятірці можна побачити одразу два гравці дортмундської Боруссії.

Топ-5 найкращих молодих футболістів світу за версією ESPN

Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд) Педрі (Барселона) Філ Фоден (Манчестер Сіті) Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд) Вінісіус Жуніор (Реал)

Кар'єра Іллі Забарного: головне