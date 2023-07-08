Сергій Бубка з братом оформили в Росії компанію та продають пальне окупантам: всі деталі

Легендарний спортсмен продовжує ганьбитися лояльним ставленням до Росії. Після відходу з НОК України Сергій почав займатися бізнесом у країні-окупантці.

Сумнівна репутація Бубки

Минулого року Національний олімпійський комітет України змінив очільника. Посаду залишив відомий легкоатлет Сергій Бубка, який очолював організацію з 2005 року.

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Після початку повномасштабної війни з Росією Бубка не один раз потрапив у скандали через свою позицію. У лютому посадовець ганебно втік з України і близько місяця не коментував напад росіян.

Пізніше Сергій почав говорити загальні фрази і відмовлявся називати агресора та вимовляти слово "війна". Він натякав на те, що має родичів в окупованому Донецьку.

Робота на окупантів

Як показало дослідження Bihus.info, Бубка має більш тісні стосунки із окупантами. За їх даними, Сергій та його брат Василь є засновниками компанії "Монблан", що зареєстрована у Донецьку.

Фірма неодноразово брала участь в українських тендерах, які часто вигравала, в тому числі і після початку війни у 2014-му. Тоді "Монблан" офіційно зареєстрували у Волновасі.

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Фірма займалась постачанням пального та їжі на мільйони гривень. Вже у 2023-му році "Монблан" з'явився у російському реєстрі юридичних осіб із тими ж власниками – братами Бубками.

Контракт майже на мільйон

Ба більше, два місяці тому компанія уклала договори із окупантами на постачання пального на суму 800 тисяч рублів (близько 320 тисяч гривень). Тож недивно. що чимало спортсменів критикували Бубку за відсутність проукраїнської позиції.

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Відзначимо, що замість Бубки НОК України очолив його друг Вадим Гутцайт, який є міністром молоді та спорту. При цьому і до самого Гутцайта залишаються питання щодо ефективності роботи комітету.