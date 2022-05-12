Компанія Nike розірвала контракт з московським Спартаком через санкції УЄФА

Компанія Nike вирішила завершити співпрацю із московським Спартаком через санкції УЄФА. Про це йдеться у пресслужбі російського клубу.

Nike припиняє співпрацю зі Спартаком

Компанія Nike повідомила ФК Спартак, повідомляє московський клуб. Росіяни вже шукають нового спонсора.

До теми Російські команди не зможуть виступати у турнірах під егідою УЄФА у новому сезоні

Компанія Nike повідомила ФК Спартак про припинення спонсорського контракту у зв'язку з тим, що, відповідно до вердикту УЄФА, наш клуб не зможе брати участь у єврокубках наступного сезону,

– йдеться у повідомленні.

"Керівництво комерційного напряму Спартака веде роботу з пошуку нового постачальника екіпіровки", – додали у пресслужбі.

Компанія Nike була технічним спонсором Спартака із 2005 року. Крім московського клубу, Nike також розриває відносини з ще одним представником російського чемпіонату – Уралом.

У нинішньому сезоні московський Спартак дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи. Однак через війну Росії в Україні УЄФА відсторонив московський клуб від подальшої участі в турнірі.

Згодом в УЄФА оголосили, що російські клуби не зможуть виступати під егідою асоціації й у сезоні-2022/2023.

Бан для російського футболу

Ліга націй : недопущення до розіграшу турніру 2022/2023. Відповідно, Росія посідає останнє місце і гратиме у Лізі С у наступному розіграші 2024/2025.

: недопущення до розіграшу турніру 2022/2023. Відповідно, Росія посідає останнє місце і гратиме у Лізі С у наступному розіграші 2024/2025. Жіноче Євро-2022 : Росію позбавили права зіграти у фінальній частині турніру, замість неї виступить Португалія, яку росіянки обіграли у плей-оф.

: Росію позбавили права зіграти у фінальній частині турніру, замість неї виступить Португалія, яку росіянки обіграли у плей-оф. Відбір на жіночий ЧС-2023 : усі результати Росії на турнірі, зіграні у відборі, анулюються. Крім цього, росіянки не зіграють заключні матчі кваліфікації.

: усі результати Росії на турнірі, зіграні у відборі, анулюються. Крім цього, росіянки не зіграють заключні матчі кваліфікації. Чоловічий відбір на Євро-2023 серед команд U21: усі результати Росії U21 на турнірі, зіграні у відборі, анулюються. Крім цього, росіяни не зіграють заключні матчі кваліфікації.

Крім покарання команд, Росія отримала заборону на подавання заявок на наступні чемпіонати Європи – у 2028 та 2032 роках.