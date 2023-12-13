"Вітаємо та поважаємо це рішення": у МОК знову прокоментували допуск росіян до Олімпіади

Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет повідомив про допуск росіян до Олімпіади-2024. У МОК вкотре прокоментували відповідне рішення.

Голова оргкомітету Олімпіади-2024 Тоні Естанге підтримав рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор у нейтральному статусі. Він наголошує, що "нейтральних" атлетів радо вітатимуть.

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Що каже МОК про допуск росіян

"Як організаційний комітет, ми вітаємо та поважаємо це рішення. Ми вітатимемо цих спортсменів для участі в рамках зазначених правил, тобто без прапорів, без гімнів, без офіційних осіб, без командних видів спорту.

Таким чином, ці делегації будуть дуже невеликими, але їх приймуть у Парижі у 2024 році", – сказав він.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам з російськими та білоруськими паспортами змагатися на Олімпіаді-2024. Наразі відомо про 11 атлетів з країн-агресорів, які вже кваліфікувалися на змагання.

Відповідне рішення МОК викликає чимало суперечок та підводних каменів. Пояснюємо детально, що криється під цим дозволом.