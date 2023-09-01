Новий виклик в кар'єрі: Яремчук прокоментував перехід в іспанський гранд

Нападник збірної України Роман Яремчук отримав унікальний шанс перезапустити кар'єру. Українець спробує свої сили в іспанській Ла Лізі.

Іспанська Валенсія повірила в бомбардирській талант Романа Яремчука. В останній день трансферного вікна "кажани" підписали форварда Брюгге, взявши його в річну оренду.

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З новими сподіваннями на сезон

На презентації в статусі гравця Валенсії Яремчук розповів про свої очікування від такого несподіваного повороту в кар'єрі.

Щасливий опинитись у Валенсії, це великий клуб. Сподіваюся, це буде гарний сезон для мене та команди. Знаю, що команда має неймовірних вболівальників,

– сказав Яремчук.

Роман буде виступати у Валенсії під номером 17. Нападник обрав цей номер, оскільки вважає його фартовим.

Вибрав номер 17, під яким я грав у Генті. Я забивав там багато важливих голів, тож мені підходить цей номер,

– заявив Яремчук.

Також нападник прокоментував війну в Україні.

Моя країна переживає важкий час. Постійно думаю про те, що відбувається в Україні та намагаюся різними шляхами допомогти. Мені буде приємно, якщо жителі Валенсії підтримають українців,

– сказав гравець "синьо-жовтих".

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