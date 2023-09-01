Новий виклик в кар'єрі: Яремчук прокоментував перехід в іспанський гранд
Джерело:ФК Валенсія
Нападник збірної України Роман Яремчук отримав унікальний шанс перезапустити кар'єру. Українець спробує свої сили в іспанській Ла Лізі.
Іспанська Валенсія повірила в бомбардирській талант Романа Яремчука. В останній день трансферного вікна "кажани" підписали форварда Брюгге, взявши його в річну оренду.
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З новими сподіваннями на сезон
На презентації в статусі гравця Валенсії Яремчук розповів про свої очікування від такого несподіваного повороту в кар'єрі.
Щасливий опинитись у Валенсії, це великий клуб. Сподіваюся, це буде гарний сезон для мене та команди. Знаю, що команда має неймовірних вболівальників,
– сказав Яремчук.
Роман буде виступати у Валенсії під номером 17. Нападник обрав цей номер, оскільки вважає його фартовим.
Вибрав номер 17, під яким я грав у Генті. Я забивав там багато важливих голів, тож мені підходить цей номер,
– заявив Яремчук.
Також нападник прокоментував війну в Україні.
Моя країна переживає важкий час. Постійно думаю про те, що відбувається в Україні та намагаюся різними шляхами допомогти. Мені буде приємно, якщо жителі Валенсії підтримають українців,
– сказав гравець "синьо-жовтих".
Брюгге розчарувався в Яремчуку
- Нагадаємо, що сезон 2023/24 Роман Яремчук розпочав у бельгійському Брюгге. У 5 зіграних матчах нападник забив 4 голи. Проте тренер Брюгге не надто розраховував на форварда. Очевидно, що бельгійці намагатимуться відбити частину коштів, витрачених на його трансфер.
- Зазначимо, що Роман став найдорожчим придбанням "чорно-синіх". За перехід Яремчука Брюгге заплатив Бенфіці 17 мільйонів євро. Проте форвард не виправдав сподівань. У сезоні 2022/23 Роман забив лише 2 голи у 32 матчах. Наразі його трансферна вартість становить 5 мільйонів.