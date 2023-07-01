Команда, що створює проблеми суперникам: тренер Франції U-21 назвав сильні якості українців

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України зіграє чвертьфінальний матч проти французьких ровесників. Підопічних Руслана Ротаня очікує дуже непростий суперник.

На молодіжному чемпіонаті Європи стартувала стадія плей-оф. У неділю свій чвертьфінальний поєдинок проти Франції зіграє збірна України U-21.

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Сильні якості українців

Напередодні поєдинку головний тренер збірної Франції U-21 Сільвен Ріполь поспілкувався з журналістами. На думку наставника "Ле Бле", збірна України продемонструвала свою силу на груповому турнірі, а тому становить небезпеку.

Думаю, що останнім часом українська команда значно покращила якість своєї гри. Це дуже сильна команда, яка утримує м'яч та створює проблеми своїм суперникам. Я також помітив сильну дисципліну в атаці. Це команда, яка здатна інтенсивно атакувати, тримати та вести гру, та є дуже креативною, показує свої найкращі якості на полі,

– сказав Ріполь.

Ріполь: Україна – дуже сильний колектив

Крім того, журналісти попросили Ріполя назвати самих небезпечних гравців у складі "синьо-жовтих". На його думку, збірна України досягає успіху завдяки командним діям, а не окремим футболістам.

Це дуже індивідуально, у кожній команді є такі футболісти, у нас теж. Це залежить від команди та матчу у конкретний день. Мудрик? Це один з таких гравців. Не знаю, чи він вийде на поле, але коли я думаю про українську команду, то звертаю увагу не на конкретних гравців, а колектив. Дуже сильний, досвідчений колектив. Думаю про гравців, як ось казав про Судакова, наприклад, що це сильний гравець, який показує високу якість при володінні м'ячем. Але скажу ще раз: для мене команда українська – скоріше, колектив, що представляє ціль на матч 1/4 фіналу,

– розповів Ріполь.

Зазначимо, що Руслан Ротань заінтригував можливим дебютом Михайла Мудрика на молодіжному Євро. Головна зірка нашої збірної оговтався після травми та готовий допомогти у важливому поєдинку.

Матч Франція – Україна відбудеться у неділю, 2 липня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.