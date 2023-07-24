З мріями про Лігу чемпіонів: Кучер поділився очікуваннями від матчу з Панатінаїкосом

У вівторок, 25 липня, віцечемпіон УПЛ Дніпро-1 проведе стартовий матч євросезону 2023/24. Суперником підопічних Кучера буде грецький Панатінаїкос.

Дніпровський клуб розпочне свій шлях у єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Дніпру-1 протистоятиме один з найуспішніших та найстаріших грецьких футбольних клубів.

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Напередодні відповідального поєдинку головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер поспілкувався з представниками ЗМІ. Наставник "спортклубівців" відмітив, що його підопічні боротимуться за перемогу в кожному матчі.

Ми – максималісти. У кожному матчі нам потрібна перемога. Тому зараз не варто думати про те, що ми можемо забезпечити собі місце у єврокубковій осені. Ми зараз граємо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Давайте будемо тут грати і мріяти про Лігу чемпіонів,

– розповів Кучер.

Тренер Дніпра-1 віддав належне супернику, у складі якого грають висококласні гравці.

Ця команда дуже гарно збалансована, досвідчена і має непогану лінію атаки, де можна перераховувати усіх і кожен гравець несе загрозу воротам, і будь-який з них може вирішити епізод. Дуже хороша команда і нам треба бути постійно уважними і відповідальне ставитися до суперника,

– зауважив Кучер.

Нагадаємо, що перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Дніпро-1 – Панатінаїкос відбудеться 25 липня на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у Словаччині. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.