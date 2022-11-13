Бій за абсолюта в пріорітеті: промоутер Усика скасував зраду після появи претендента IBF

Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк прокоментував заяву IBF із призначенням обов’язкового поєдинку із Хрговичем. Цей бій має бути відкладений на пізніший термін.

Всіх шанувальників боксу сколихнула новина про появу несподіваного претендента на бій з Олександром Усиком. IBF зобов’язала провести обов’язковий захист титулу чемпіона організації проти хорвата Хрговича.

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Олексадр Красюк, промоутер українця Олександра Усика, сподівається, що здоровий глузд переможе і бій за абсолютного чемпіона буде проведений. Адже іншої нагоди організувати мегафайт між Усиком і Ф’юрі доведеться чекати дуже довго.

"Сьогодні IBF призначили Філіпа Хрговича офіційним претендентом на бій з Олександром Усиком. По-перше, це досить спірне рішення, зважаючи на черговість обов‘язкових захистів (першим у списку є Дюбуа від WBA).

По-друге, такий бій міг би віддалити світ від найочікуванішого історичного протистояння за абсолютного чемпіона.

Та все ж не все так погано:

1) доки не призначена дата торгів, IBF матиме право санкціонувати бій за абсолюта, оскільки такий ранг поєдинку є пріоритетним для усіх 4 організацій;

2) команди Усика та суперника вже мають навіть попередню дату для такого поєдинку (18 лютого). Зважаючи на вищезазначене, IBF володітиме усіма легальними інструментами аби віддати пріоритет великому поєдинку.

І нагадаю, що Усик в статусі офіційного претендента очікував на поєдинок із Джошуа понад два роки", – сказав Красюк.

Раніше повідомлялося, що точна дата мегафайту між Усиком та Ф’юрі повинна була з’явитися після поєдинку Циганського короля з Дереком Чісорою.